Lionel Messi herhaalt ook in Peking: “Ik denk niet dat ik er op het volgende WK nog bij zal zijn”

Lionel Messi denkt niet dat hij er op het WK in 2026 nog bij zal zijn, zo bevestigde hij in een video-interview met het Chinese mediakanaal Titan Sports. De zevenvoudig Gouden Bal-winnaar vertoeft momenteel in Peking, waar hij donderdag met Argentinië een vriendschappelijke interland speelt tegen Australië.

“Ik heb het al meerdere keren gezegd, ik denk het niet,” antwoordde Messi op de vraag of de mogelijkheid bestaat dat hij er toch opnieuw bij is op het WK in 2026, dat georganiseerd wordt in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. “Het was mijn laatste WK (vorig jaar won hij het goud in Qatar, red.). Ik zal zien hoe het gaat, maar in principe denk ik niet dat ik nog naar het volgende WK ga”, benadrukte hij tegenover de Chinese journalist.

Begin februari liet Lionel Messi ook al verstaan dat een deelname aan het volgende WK hoogst onzeker is. “Het wordt erg moeilijk vanwege mijn leeftijd”, zei hij toen tegen de Argentijnse krant Olé. “Ik ben gelukkig als voetballer, ik hou van wat ik doe en zolang ik me in goede fysieke conditie voel en ervan blijf genieten, zal ik blijven doorgaan. Maar tot en met het volgende WK lijkt me erg lang.” Messi zou in 2026 tijdens het WK zijn 39ste verjaardag vieren.

De Argentijnse superster, die zaterdag neerstreek in Peking, zal donderdag zijn land vertegenwoordigen tegen de ‘Socceroos’ in het onlangs gerenoveerde Arbeidersstadion in Peking met 68.000 zitplaatsen. Ondanks ticketprijzen tot 4.800 yuan (620 euro) was de wedstrijd in een mum van tijd uitverkocht.

Volledig scherm Messi Mania voor het hotel van de Argentijnse nationale ploeg in Peking. © REUTERS

