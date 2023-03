“Lineker keert terug als sportpresentator bij BBC”

KIJK. Het publiek koos massaal de kant van Lineker

Volgens Sky Sports zal de BBC haar verontschuldigingen aanbieden aan Lineker, maar is het nog niet duidelijk of hij dit weekend al de kwartfinales van de FA Cup zal presenteren. Het mediabedrijf had de Engelse oud-voetballer van het scherm gehaald nadat hij zich weigerde te excuseren voor een kritische tweet richting de Britse regering en meer bepaald minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman, die vorige week dinsdag een plan voorstelde dat het gemakkelijker maakt om illegale migranten die per boot aankomen op de Britse eilanden, vast te houden en te deporteren. In de bewuste tweet had Lineker het over een “onmetelijk wreed beleid gericht op de meest kwetsbare mensen in een taal die niet verschilt van die van Duitsland in de jaren 1930.”