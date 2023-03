Lineker keert na heisa terug als sportpresentator bij BBC: “Kan niet wachten om zaterdag in ‘Match of the Day’-stoel te zitten”

KIJK. Het publiek koos massaal de kant van Lineker

Het mediabedrijf had de Engelse oud-voetballer van het scherm gehaald nadat hij zich weigerde te excuseren voor een kritische tweet richting de Britse regering en meer bepaald minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman, die vorige week dinsdag een plan voorstelde dat het gemakkelijker maakt om illegale migranten die per boot aankomen op de Britse eilanden, vast te houden en te deporteren. In de bewuste tweet had Lineker het over een “onmetelijk wreed beleid gericht op de meest kwetsbare mensen in een taal die niet verschilt van die van Duitsland in de jaren 1930.”

Vaste ‘Match of the Day’-analisten Ian Wright en Alan Shearer toonden zich solidair met Lineker en weigerden afgelopen weekend aan te schuiven in de uitzending. Daardoor zag BBC zich genoodzaakt om enkele de beelden van de wedstrijden te tonen, zonder omkadering of analyse.

Lineker: “Wil iedereen bedanken voor steun”

“Na een paar surreële dagen ben ik opgelucht dat we een oplossing gevonden hebben”, aldus Lineker op Twitter. “Ik wil iedereen bedanken voor de ongelooflijke steun, in het bijzonder mijn collega’s voor hun solidariteit. Voetbal is een ploegsport maar hun steun was overweldigend.”

“Ik ben nu al bijna dertig jaar sportpresentator bij BBC en ik ben onmeetbaar trots om met de beste en eerlijkste zender ter wereld te kunnen werken. Ik kan niet wachten om zaterdag weer in de ‘Match of the Day’-stoel te zitten.”

“Nog een laatste gedachte: hoe moeilijk de voorbije dagen ook geweest zijn, het is simpelweg niet te vergelijken met je thuisland te moeten ontvluchten door vervolging of oorlog. Het is hartverwarmend om de empathie van zovelen van jullie te zien.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Action Images via Reuters