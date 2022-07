Liefde gaat door de maag: mede dankzij vrouw Anna groeide Lewandowski uit tot een recordbreker

Buitenlands voetbalZijn vrouw Anna Lewandowska, ex-atlete, nu voedingsspecialiste en auteur, schrijft de succesrecepten uit en brengt ze op tafel. Op zijn 33ste kiest Robert Lewandowski, recordbreker, voor een nieuwe wending in zijn carrière . Portret van een Poolse seriekiller met een zoete zonde. Guardiola: “Hij is de meest professionele speler die ik ooit ontmoet heb.

Op je smartphone kan je een deel van zijn dagelijkse routine testen. De app heet ‘Diet en Training by Ann’, verkrijgbaar in de Play Store en in de Apple Store. Je vindt er trainingsschema’s, work-outs, dieettips en recepten terug voor een gezonde levensstijl, om gewicht te verliezen of om spieren te kweken. Gezicht van de app en je virtuele personal trainer is Anna Lewandowska.

Een ex-atlete, zo zegt de bijsluiter. Voedingsspecialiste. Medaillewinnares op Europese en wereldkampioenschappen karate. Auteur van dieet- en work-outboeken. Blogster op ‘healthy plan by Ann’. Graduaat in de lichamelijke opvoeding. En als toemaatje: vrouw van Robert Lewandowski, aanvoerder van de Poolse nationale ploeg en nieuwe spits van FC Barcelona.

Hij is haar proefkonijn. Hij ontleedt bij haar kennis over voeding en lichaam en haalt er zijn marginal gains. De ideale één-twee. ‘Lewy’ is chocoholic af en laat koemelk zijn maag niet meer opblazen. Plichtbewust schrijft hij zijn indrukwekkende blessurelijst, of beter het gebrek daaraan, toe aan de hints en tips van zijn vrouw. Zijn successen evenzeer. Lewa is nooit vermoeid, fitter en constanter dan ooit. Hij presteert en scoort altijd.

Volledig scherm Lewandowski. © AFP

Record van Gerd Müller

Zelf wordt hij moe van de vergelijking met die andere twee grootheden. Lewandowski is minder virtuoos, maar sinds drie jaar duwt hij Lionel Messi en Cristiano Ronaldo qua doelpunten wél in zijn schaduw. Loop het rijtje mee af: 42 goals in 2015-’16; 43 in 2016-’17, 41 in 2017-’18, 40 in 2018-’19, 55 in 2019-’20, 48 goals in 2020-’21 en 50 doelpunten in het laatste seizoen. ‘Lewa’ maakt er gemiddeld meer dan 40 per jaar voor Bayern. Onderweg heeft hij een 49-jaar oud record van Gerd Müller nog van de tabellen geveegd - 40 goals op een seizoen in de Bundesliga. Wie daagt hem uit?

Dat hij het ene mijlpaal na het andere verbreekt, wil Lewandowski zelf liever niet horen. Tunneltje in om zijn focus niet te verliezen. De records die hij op zijn naam heeft gezet, en diegene die hij nog in het vizier heeft, strelen naar eigen zeggen zijn ego niet. Nochtans zou je voor minder de rechterbiceps opspannen, er een speels kusje op geven en vervolgens hetzelfde herhalen met je linkerarm - een van de meeste gebruikte video’s op sociale media als hij scoort.

Volledig scherm © Photo News

Als jeugdspeler was hij dun en slungelachtig. Via de lagere reeksen in Polen werkte hij zichzelf omhoog. Vandaag is hij een garantie op prijzen en staat hij zelden aan de kant. In het seizoen ‘20-’21 miste hij eens zes matchen op rij. Het was zijn langste reeks ooit zonder.

Hoe komt het dat hij zo fit blijft? Zijn vader was een goeie judoka én voetballer, moeder was professioneel volleybalster. De genen heeft hij mee, maar het lijkt dat vooral zijn bijna maniakale levensstijl het grote verschil maakt. Mevrouw heeft haar aandeel.

View this post on Instagram A post shared by Robert Lewandowski (@_rl9) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Hij is de meest professionele speler die ik ooit ontmoet heb”, zei zijn ex-coach Pep Guardiola over Lewandowski. “Hij is met alle details bezig. Hij denkt aan de juiste voeding, aan rustmomenten, aan extra training. Hij is altijd daar, nooit geblesseerd. Net omdat hij zich er zo op focust. Vierentwintig uur per dag.”

Een review die niet zou misstaan onder de app van mevrouw. Vijf sterren van de beste trainer ter wereld voor de muze van één van de fitste spelers op de aardbol. In de topcompetities vindt hij voorlopig zijn gelijke niet.

Cijfers spreken. Barça mag er nu van genieten.

View this post on Instagram A post shared by Robert Lewandowski (@_rl9) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © REUTERS

Lees ook: