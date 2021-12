‘L’Équipe’ onthult spanningen bij PSG: van Messi die dag na Gouden Bal ‘ziek’ is tot relatiecrisis tussen Icardi en Nara

Buitenlands voetbalParis Saint-Germain staat op kop in de Ligue 1 en is nog in de running voor de Champions League-trofee. Alles dus peis en vree? Niet helemaal. De Franse sportkrant ‘L’Équipe’ onthult vandaag dat er in het voorbije halfjaar spanningen zijn geweest in het sterrenensemble.

Messi, Ramos, Donnarumma,... PSG doopte zich vorige zomer om tot hét grootste sterrenelftal ter wereld. Geen club die op papier meer kwaliteiten heeft: de A-kern is 930 miljoen euro waard. Maar kan coach Mauricio Pochettino er ook een (h)echt team van te maken? Da’s een moeilijke taak, zo blijkt. De sportieve resultaten zijn tot dusver goed, maar toch hingen er het voorbije halfjaar spanningen in de Parijse lucht, zo schrijft de Franse sportkrant ‘L’Équipe’.

Gespreksonderwerp nummer één bij PSG: de (al dan niet) contractverlenging van Kylian Mbappé. De overeenkomst van de Franse spits loopt in juni 2022 af. Vorige zomer al leek hij te vertrekken naar Real Madrid, maar PSG blokte elk bod van de Spanjaarden af. Volgens ‘L’Équipe’ lijkt een verlenging alsmaar verder weg, te meer omdat Mbappé genoeg heeft van de instabiliteit in de kleedkamer. Opvallend: gisteren vierde Mbappé, die 23 werd, zijn verjaardag wel met enkele ploegmaats. Onder meer Verratti, Bernat, Ramos, Hakimi, Draxler, Raphinha en Navas gaven hem een shirt cadeau met ‘2050' op, met een kwinkslag verwijzend naar zijn mogelijke contractverlenging. Eén ding is duidelijk: zij willen dat Mbappé blijft.

Volledig scherm Sommige spelers vierden de verjaardag van Mbappé. © Instagram Bernat

Wie zeker nog even in Parijs voetbalt, is Neymar. De Braziliaan tekende in mei van dit jaar bij tot 2025, maar liep er de kantjes al af dit seizoen. Zo zou hij niet komen opdagen zijn voor een signeersessie met enkele sponsors. Iets wat de clubleiding en zijn ploegmaats niet konden appreciëren. Een sanctie kwam er niet. Een speler met zijn status mag nu eenmaal een tikkeltje meer.

Volledig scherm De frontpagina van L'Equipe vandaag. © L'Équipe

Dat geldt overigens ook voor Lionel Messi. De Argentijn zou na zijn Ballon d’Or-winst eind vorige maand een club hebben afgehuurd in Parijs om zijn triomf te vieren. Al z’n ploegmaats waren uitgenodigd, maar werden de volgende ochtend wel op de club verwacht om te trainen. Net als Messi zelf overigens. Hij kwam echter, net als Leandro Paredes, niet opdagen. “Ziek”, klonk het. Iets wat de PSG-spelers die wel present tekenden “enorm irriteerde”, aldus L’Équipe.

Volledig scherm © AFP

En dan is er nog de relatiecrisis waar Mauro Icardi door ging. U heeft het ongetwijfeld gelezen: de Argentijnse spits vocht een open oorlog op sociale media uit met zijn vrouw, Wanda Nara. Een hele soap was het. Icardi focuste zich niet langer op het voetbal en kreeg enkele dagen verlof van PSG om naar Italië te vliegen. Tot onvrede van zijn ploegmaats. Uiteindelijk slaagde Icardi er wel in zijn huwelijk te redden.

Never a dull moment bij PSG, dus. Het is nog maar de vraag of de wereldvedetten als team sterk genoeg staan om de felbegeerde Champions League te winnen. Alleen al door de loting belooft dat een lastige klus te worden, want PSG neemt het in de achtste finales op tegen Real Madrid.

Volledig scherm Mauro Icardi en Wanda Nara © Instagram