Lelijke botsing van ‘Chucky’ Lozano op Gold Cup doet huiveren: Napoli-aanvaller blijft roerloos liggen en wordt afgevoerd

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Opnieuw een huiveringwekkende situatie op een voetbalveld. Op de Gold Cup, het landentoernooi van Noord- en Midden-Amerika, is de Mexicaan Hirving Lozano al na 11 minuten stevig in botsing gekomen met de doelman van Trinidad en Tobago. Hij botste met z’n hoofd hard tegen de knie van de doelman en was meteen buiten bewustzijn. De kleine aanvaller bleef een tijd lang roerloos liggen, de hulpdiensten waren er snel bij. Met de gebeurtenissen rond Christian Eriksen in het achterhoofd heerste er uiteraard meteen heel wat ongerustheid.

Lozano, die op een brancard en met nekbrace van het veld werd gedragen, werd meteen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Texas afgevoerd. Op de beelden valt ook een diepe snee op net naast het oog van Lozano, waaraan hij met spoed werd geopereerd. “De speler is bij bewustzijn en stabiel. We voeren nu nog diepgaande onderzoeken uit. Hij heeft een hersenschudding opgelopen, gelukkig zonder gevolgen. Onze bezorgdheid is de wonde bij het oog”, klinkt het in het ziekenhuis.

Volledig scherm © AFP

“We zagen Lozano op de grond liggen, en een hele tijd leefden we in wanhoop’”, zegt de Mexicaanse assistentcoach Jorge Theiler. “We waren ongerust over zijn gezondheid. Nu zijn we gekalmeerd, we weten dat hij het goed stelt. Het is nu hopen dat hij goed herstelt. We denken niet aan Lozano als voetballer, maar als man.” Voor de volledigheid: Mexico geraakte niet voorbij Trinidad en Tobago, het bleef 0-0.

Hirving ‘Chucky’ Lozano is een ploegmaat van Dries Mertens bij Napoli. De flankaanvaller scoorde dit seizoen 11 keer in 32 optredens voor Napoli. Bij Mexico is hij één van de belangrijkste spelers.

Volledig scherm Lozano was bij bewustzijn toen hij het veld verliet. © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Hirving Lozano. © AFP