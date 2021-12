Leicester-Tottenham afgelast door aantal coronagevallen bij ploeg van Tielemans

Premier League “Homoseksu­a­li­teit is gevaarlij­ke ideologie”: analist en gewezen Egyptisch internatio­nal bekriti­seert Premier League

In de studio van beIN Sports bleef het muisstil toen de Egyptenaar Mohamed Aboutrika (43) verkondigde dat homoseksualiteit “een gevaarlijke ideologie” is, online krijgt de gewezen voetballer er wel zwaar van langs. De ex-speler, goed voor 100 A-caps met Egypte en in 2008 verkozen tot ‘Afrikaans Voetballer van het Jaar’ voor de BBC, pleitte ervoor een door de Premier League gepromote regenboogcampagne voor de LGBTQ+-gemeenschap (lesbian, gay, bisexual, transgender en queer) te boycotten.

1 december