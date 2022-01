Leicester-spelers brengen na afgelaste wedstrijd een bezoek aan “coronabom” WK darts

Premier LeagueVier Leicester-spelers, onder wie vedette James Maddison, werden gisteren gespot in een overvol Alexandra Palace voor het WK darts . Dat zorgt voor ophef, want hun Premier Leaguewedstrijd tegen Norwich werd gisteren uitgesteld wegens te veel coronabesmettingen. Maar ook het WK darts wordt omschreven als “een coronabom”.

James Maddison, Harvey Barnes, Hamza Choudhury en Kiernan Dewsbury-Hall waren gisteren opvallende gasten tijdens de kwartfinales van het WK darts. Door een corona-uitbraak werd de Premier Leaguewedstrijd van dit weekend tussen Leicester en Norwich City uitgesteld. Het viertal van Leicester had geen zin in een luie zaterdag en trok naar Londen om de sfeer in Ally Pally op te snuiven. Onopgemerkt kon dat uiteraard niet, zowel de fans als de camera’s had het kwartet snel in het vizier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Liefst 18 Premier Leaguewedstrijden werden de voorbije drie weken uitgesteld wegens Covid-19. Bovendien wordt ook het WK darts aanzien als een broeihaard voor corona. 3.000 fans per dag, zo’n 80.000 over het hele toernooi, troepen samen in een gesloten ruimte. Darters Kim Huybrechts, Raymond van Barneveld, Vincent Van der Voort, Dave Chisnall, en Danny Noppert en Michael van Gerwen testten al positief.

“Zo lek als een mandje”

Volgens die laatste is het coronabeleid op het WK zo lek als een zeef. “Ze moeten eigenlijk elke dag elke toeschouwer bij de deur controleren, dat hebben ze niet gedaan. Volgens de Britse overheid hoeft dat ook niet. Maar om je eigen organisatie en het WK te beschermen, was dat wel handig geweest. Nu is de controle niet sterk genoeg. Het is nu gewoon een grote coronabom, zo lek als een mandje.”

In Engeland worden de foto’s van Maddison en co. breed uitgesmeerd. Zeker omdat Leicester-manager Brendan Rodgers zijn spelers onlangs nog verzocht om de coronacrisis in het oog te houden en voorzichtig te blijven.

Wil je zelf thuis ook darten? Bekijk ons aanbod in de HLN Shop.

Volledig scherm James Maddison. © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.