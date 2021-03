Leicester City, met Tielemans en Castagne, smeert hekkensluiter Sheffield United forfaitnederlaag aan

Leicester nam de wedstrijd meteen in handen, wat ook mocht van Sheffield. The Foxes konden het blok van de bezoekers dan ook niet ontwrichten. Timothy Castagne pikte er één keer Ayoze Pérez uit met een goede voorzet, maar die kopte tegen de paal. Youri Tielemans probeerde de impasse te doorbreken met een afstandsschot, maar zijn poging werd afgeblokt. Vardy en Iheanacho slaagden daar wat later wel in. De eerste bracht voor, de laatste had de 1-0 maar binnen te tikken.