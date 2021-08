Legendarische ref Collina strooit met lof naar Björn Kuipers na afscheid: “We gaan je niet lang met rust laten, voetbal heeft jou nodig”

Buitenlands voetbal Lionel Messi is volgens Spaanse media in shock na breuk: “Hij dacht maar aan één ding, bij Barça blijven”

6 augustus Volgens Spaanse media is Lionel Messi (34) “in shock” nadat hij gisteren te horen kreeg niet bij FC Barcelona te kunnen blijven. De Argentijn keerde woensdag terug van vakantie in Ibiza met de overtuiging zijn krabbel onder een nieuw contract te zetten. “Volgens familieleden is hij erg aangedaan”, schrijft het Spaanse Mundo Deportivo. Daarom nog geen reactie of post op sociale media, Messi zal eerst de tijd nemen om het nieuws te laten bezinken. Ondertussen luidt de vraag: waar trekt Messi heen? Volgens diverse Franse bronnen heeft PSG de eerste gesprekken aangeknoopt. Een vakantiefoto van vriend Neymar voedt die geruchten.