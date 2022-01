Lazio overweegt contract Jordan Lukaku (27) te ontbinden: gaat hij in Italiaanse tweede klasse vechten tegen degradatie?

Met 7 op 51 bengelt Vicenza onderaan de Serie B. De wintermercato moet dienen als reddingsmiddel. De club uit het noorden van Italië zal alvast geen cent op tafel te leggen voor Jordan Lukaku. De 27-jarige flankverdediger komt niet voor in de plannen van Lazio-coach Maurizio Sarri en de club wil hem graag van de loonlijst. Zijn contract loopt nog tot eind juni, maar Lazio overweegt dat te ontbinden. De Italiaanse tweede klasse is een (grote) stap terug, maar wellicht is Jordan wel zeker van wekelijkse speelminuten.

De jongste Lukaku tekende vijf jaar geleden bij Lazio, maar was de voorbije jaren op de sukkel met de knieën. Bij Newcastle raakte in 2019 hij niet door de medische testen. Hij reisde af naar Engeland, maar keerde zonder contract terug.

In oktober 2020 streek hij op uitleenbasis neer op de Bosuil. Met een masterplan. In het shirt van Antwerp wilde hij zijn carrière herlanceren. En als het even kon naar het EK gaan met de Rode Duivels. Maar de jongere broer van Romelu haalde te vaak het gewenste niveau niet. Antwerp lichtte afgelopen zomer de aankoopoptie van 1,5 miljoen euro niet. De vleugelverdediger mocht terug naar Lazio, zonder perspectief.

Zijn laatste minuten in Italië dateren van augustus 2020.

Volledig scherm Jordan Lukaku bij Lazio. © Photo News

Vincenza-directeur Paulo Bedin is strijdvaardig. “We zitten maar halfweg in de competitie. Er zijn nog 21 matchen te gaan, er is ruimte om dit recht te trekken. Met een versterkte ploeg geloven we in een sterke tweede periode.”

Bedin rekent daarbij ook op Lukasz Teodorczyk, die al officieel werd voorgesteld. Ook de Poolse spits ontbond zijn contract, in dit geval bij Udinese. Een uitleenbeurt aan Charleroi mislukte vorig seizoen compleet. Met 20 goals had Teodorczyk een groot aandeel in de titel van Anderlecht in 2016/17, maar in het Stade du Pays scoorde hij geen enkele keer.

