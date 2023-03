Lazio-fans laten zich in derby opnieuw van kleinste kant zien: weer antisemitische gezangen en zelfs fan met ‘Hitlerson’-shirt

Ligue 1 Eden Hazard rouwt er niet om dat hij record kwijt is aan Jonathan David: “Je had het me op het WK al gezegd, nu doe je het ook. Proficiat!”

Lille heeft gisteravond in de Ligue 1 in eigen huis 3-3 gelijk gespeeld tegen Olympique Lyon. Voor de thuisploeg was het ex-Gentenaar Jonathan David die na rust met een veldgoal (46') en twee strafschoppen (61' en 79') alle doelpunten voor zijn rekening nam. Zo onttroonde de Canadese aanvaller Eden Hazard als recordschutter van Lille in de 21ste eeuw. Die is daar alles behalve rouwig om.