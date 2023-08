Lavia ziet naast eigenaar Boehly hoe Chelsea Luton opzij zet: “Hij heeft nog een paar weken nodig”

KIJK. Messi beklaagt zich z’n transfer naar Miami niet: “In Parijs was het moeilijk, maar hier is het het tegenover­ge­stel­de”

Op zijn eerste persconferentie op Amerikaanse bodem is Lionel Messi (36) nog eens teruggekomen op zijn overstap van Barcelona naar PSG. Dat had hij helemaal niet zo gewild, zo vertelt de Argentijn. “Het was helemaal niet zo gepland, en ik wilde het ook niet. Ik wou Barça helemaal niet verlaten.” In Miami voelt hij zich naar eigen zeggen veel beter dan in de Franse hoofdstad, al heeft de superster voor de zekerheid wel een bodyguard die ‘m bijna overal volgt.