“Lacht Ancelotti wat met Hazard?” Marc Degryse vreest dat Eden in onderste schuif van Italiaan blijft

Na 203 dagen zonder kreeg Eden Hazard (32) zondag zowaar nog eens speelminuten in La Liga. “Bizar”, vindt ook Marc Degryse dat. Onze analist heeft er het gokken naar waarom. “Lacht Ancelotti een beetje met Hazard? Het stond 5-0... Akkoord, hij mocht als eerste invallen. Maar het zou me verwonderen mocht Ancelotti plots zijn kar keren wat betreft Eden. Ik denk niet dat Hazard nog echt mag hopen zolang Ancelotti in Madrid is.”

Volledig scherm Degryse. / Eden Hazard © VTM / Twitter

Na de match tegen Valladolid gingen er beelden rond van Eden Hazard op het moment hij te horen krijgt dat hij zich intensief mag gaan opwarmen voor een invalbeurt. Hazard lijkt naar zichzelf te wijzen - “ik?”, om met een brede lach en knipoog richting bank naar de opwarmzone te vertrekken. En of het nieuwe kansje deugd deed. De ex-Rode Duivel creëerde zondag vier mogelijkheden in 25 minuten en gaf de assist voor de 6-0.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op Twitter gaat de video rond. Op de beelden zien we Eden Hazard die te horen krijgt dat hij zich intensiever mag gaan opwarmen met het oog op een invalbeurt. Zijn reactie richting bank springt in het oog. Typisch Eden ook. Eerst wijst hij naar zichzelf - “ik?” -, om nadien breedlachend en met een knipoog naar de opwarmzone te gaan.

KIJK. Zo schotelde Hazard Vazquez de 6-0 voor

Dat-ie enige vreugde voelde is niet verwonderlijk. Het nieuwe kansje kwam allicht ook onverwacht. Maar omdat Valladolid geen maat was voor Real - de match was al aan de rust gespeeld - en de Madrilenen de komende weken een druk programma hebben, mocht Hazard dus nog eens opdraven. Voor het eerst sinds 3 januari, toen hij in de beker tegen Cacereño geen indruk maakte. Het werden ook zijn eerste minuten in La Liga sinds 11 september 2022, toen op Bernabéu tegen Mallorca. 203 dagen geleden dus, meer dan een half jaar.

Ook Luka Modric wist dat het al even geleden was. Hij hielp Eden al grappend met omkleden en trok diens trainingsbroek naar beneden. Hazard kreeg dan eens zijn kans, dan was er geen minuut te verliezen...

Volledig scherm Eden Hazard. / Eden Hazard © Twitter / Twitter

Hazard kwam Benzema aflossen. Een applauswissel die snel omsloeg in gefluit voor de man die hem kwam vervangen. Duidelijke boodschap van de Realfans aan zijn duurste aanwinst aller tijden. Een aantal supporters ziet zijn best betaalde speler (25 miljoen per jaar) liever niet te veel meer in het witte shirt of op een veld. Het is de surrealistische realiteit voor een speler die in 2019 nog bij de besten van de Premier League én Europa werd gerekend.

Als valse 9 trapte Hazard een keer op doel in 25 minuten - het is te zeggen: hij knalde een rebound over de dwarsligger. Die grote kans verkwanselde hij. In het combinatiespel liet hij zich wel wat gelden. Met veertien baltoetsen creëerde hij zelfs vier kansen. In het slot bood hij Lucas Vazquez de 6-0 aan. Toch een assist op de teller. Zijn eerste in de competitie sinds augustus 2021. “Het was een geweldige assist”, zei Vazquez.

Enkele Spaanse journalisten vroegen zich af waarom Ancelotti onder anderen Hazard en de opgegeven Odriozola kansen gaf, in plaats van enkele jeugdige talenten. De uitleg was simpel: die speelden zaterdagmiddag een belangrijke match met Real Castilla, zijn tweede team.

Volledig scherm De statistieken van Eden Hazard. © SofaScore

Volledig scherm Modric helpt Hazard een handje. © Twitter / Twitter

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.