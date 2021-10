La Gazzetta pakt op voorpagina groot uit met Axel Witsel als “eerste keuze” voor Juventus

Axel Witsel is straks einde contract bij Borussia Dortmund en mag dus in januari om de tafel zitten met andere clubs. Volgens La Gazzetta dello Sport is vooral Juventus sterk geïnteresseerd. De ‘Oude Dame’ zou van Witsel zelfs het transfertarget nummer één gemaakt hebben, naast Fiorentina-spits Dusan Vlahovic. Witsel moet bij Juve voor een frisse wind op het middenveld zorgen. Dat er geen transfersom met de overgang gemoeid zou zijn, nemen de Italianen er graag bij.

Het is niet voor het eerst dat Witsel in verband gebracht wordt met Juventus. In de zomer van 2016 zat de middenvelder tot de laatste uren van deadline day te wachten op het oefencomplex in Turijn. Tevergeefs, want Juve kwam niet tot een akkoord met Zenit - Witsel trok dan maar naar China. En ook afgelopen zomer polste de Italiaanse topclub, opnieuw zonder succes. In januari derde keer, goede keer?