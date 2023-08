Kylian Mbappé en Paris Saint-Germain sluiten vrede: Franse topspits is weer welkom in A-kern

Vincent Kompany debuteert vanavond als eerste Belgische trainer in Premier League: hoe korte nachten bijdroegen aan zijn succes

Hij staat op voor hij weer gaat slapen. De belofte dat Burnley overleeft wil Vincent Kompany (37) niet maken, maar aan zijn obsessie en zijn harde werk zal het niet liggen. Als speler was hij een pionier in Engeland, als eerste Belgische coach in de Premier League ambieert hij hetzelfde. Vanavond opent ‘The Prince’ het nieuwe seizoen in de Engelse topklasse tegen zijn ex-club Manchester City. En geven wij u hier een inzicht in zijn werkwijze en ambities in zijn missie bij Burnley: “Ik wil de pampercultuur in het voetbal wat breken.”