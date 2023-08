Kompany en Burnley hebben nog werk voor de boeg en ondergaan wet van de sterkste tegen Haaland en Man City

Mi­lan-coach Pioli wuift De Ketelaere al uit: “Hij is er niet in geslaagd om de verwachtin­gen in te lossen”

Bijkomende eisen houden de deal nog wat op. Terwijl Atalanta wacht op de finale zegen van Charles De Ketelaere (22), zwaait AC Milancoach Stefano Pioli hem bijna uit: “Er waren hoge verwachtingen, maar hij is er niet in geslaagd om die in te lossen.”