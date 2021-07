Kogel door de kerk: Ramos verhuist naar PSG, waar hij jaarlijks megasalaris van 15 miljoen euro zal opstrijken

Buitenlands voetbalNa 16 jaar bij Real Madrid trekt aanvoerder Sergio Ramos (35) de poort achter zich dicht. Hij verhuist van de Spaanse naar de Franse hoofdstad en tekent een contract voor twee jaar, tot 2023, bij Paris Saint-Germain. Hij zal zo’n 15 miljoen euro per jaar gaan verdienen in Parijs.

Sergio Ramos stond sinds vorige week niet langer onder contract bij Real Madrid. In juni raakte al bekend dat de 35-jarige verdediger niet meer zou bijtekenen. De geruchten dat de aanvoerder van Real Madrid in vergevorderde onderhandelingen zat met PSG klonken sinds enkele dagen steeds luider. Dat is nu ook bevestigd. Hij tekent een contract voor twee jaar, hoeveel er met de overgang gemoeid is, is evenwel niet duidelijk. Maar dat hij er met 15 miljoen euro jaarlijks flink zijn boterham zal gaan verdienen, staat buiten kijf.

Quote Ik ben trots om deel uit te maken van dit zeer ambitieuze project, om deel uit te maken van een team met geweldige spelers. Dit is een club die zich al heeft bewezen op het hoogste niveau. Ik wil verder groeien met PSG en het team helpen om titels te winnen Sergio Ramos

“Ik ben erg blij dat ik bij PSG kom”, zei Ramos in een eerste reactie nadat hij zijn handtekening onder zijn contract had gezet. “Het is een grote verandering in mijn leven, een nieuwe uitdaging en een dag die ik nooit zal vergeten. Ik ben trots om deel uit te maken van dit zeer ambitieuze project, om deel uit te maken van een team met geweldige spelers. Dit is een club die zich al heeft bewezen op het hoogste niveau. Ik wil verder groeien met PSG en het team helpen om titels te winnen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi is verheugd met de komst van de ervaren Spanjaard, die door Real in 2005 bij Sevilla werd weggeplukt. “Parijs verwelkomt nu één van de grootste spelers van onze tijd. Sergio is een complete voetballer, één van de beste verdedigers in de geschiedenis. Hij is een geboren competitiebeest, een leider en een echte prof. Zijn vele ervaring en ambities komen helemaal overeen met die van de club. Ik ben trots om hem in een PSG-shirt te zien en ik weet dat onze supporters hem een fantastisch welkom zullen geven.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Met Sergio Ramos haalt PSG een leidersfiguur in huis. In zijn 16 jaar bij Real Madrid speelde hij 469 wedstrijden, waarin hij maar liefst 72 keer scoorde. De Spanjaard werd al negen keer geselecteerd voor het Team van het Jaar van de UEFA. Vijf keer werd hij verkozen tot Beste Verdediger van La Liga. Met de nationale ploeg won hij in 2010 het WK, in 2008 en 2012 won hij ook het EK. Hij is tevens recordhouder voor Spanje wat het aantal caps betreft: in 180 wedstrijden scoorde hij 23 keer. Ramos werd verrassend gepasseerd door de Spaanse bondscoach Luis Enrique voor dit EK. Spanje haalde zonder de centrale verdediger toch de halve finales.

Wijnaldum, Hakimi, ook Donnarumma?

Ze laten er in Parijs alleszins geen gras over groeien. PSG versterkte zich eerder al met Georginio Wijnaldum (van Liverpool) en Achraf Hakimi (van Inter). Ook de transfer van doelman Gianluigi Donnarumma (AC Milan) zit er nog aan te komen. Afgelopen seizoen moesten ze de titel verrassend aan Lille laten, in de Champions League kwamen ze niet verder dan de halve finales. Dat moet beter, weten ze ook in de bestuurskamer van de Fransen.

Volledig scherm © AFP