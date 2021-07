Koeman is gefrustreerd door Pedri's deelname aan Spelen: "Hij heeft rust nodig”

Pedri werd op het EK de eerste speler van 18 jaar die in alle zes de wedstrijden startte. Nadien nam hij geen rust, maar bereidde zich met de Spaanse olympische ploeg voor op Tokio. Spanje neemt het in groep C van het olympisch voetbaltoernooi op tegen Egypte, Argentinië en Australië.

In Barcelona is intussen de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begonnen en Ronald Koeman is niet gelukkig met de afwezigheid van Pedri. “Hij had na het EK juist rust nodig”, zei Koeman zondag. “Hij heeft heel veel gespeeld. We moeten hem een pauze geven. Dat heeft iedereen nodig tijdens de zomer. Twee grote toernooien spelen in één zomer is te veel, maar we kunnen er niets aan doen.”