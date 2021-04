Knokken in Frankrijk en Belgen lonken al naar champagne: wie heeft strafste eindspurt in de benen in Europese topcompetities?

Buitenlands voetbalBayern München moet nog even wachten om het glas te heffen op die negende (!) titel op rij. Al twijfelt niemand daar nog aan. In de andere Europese topcompetities gaat het er een pak spannender aan toe. Met hier en daar een Belg die de champagne al mag inslaan. Een overzicht.

Bundesliga: ‘Die Rekordmeister’ gaat het weer doen

Bayern München is weer bijna kampioen. Hebt u ook dat déjà vu-gevoel? ‘t Is immers al negen jaar lang hetzelfde liedje. De nederlaag tegen Mainz stond niet in het scenario, maar de titel kan hen eigenlijk niet meer ontsnappen. Met nog drie speeldagen in het verschiet is de voorsprong op RB Leipzig 10 punten, al spelen zij morgen nog. Bij puntenverlies daar is Bayern kampioen, anders is het wachten tot 8 mei voor een nieuwe kans.

Achter ‘Die Rekordmeister’ is het wel nog interessant. Leipzig, Wolfsburg en Eintracht Frankfurt vervolledigen de top vier, terwijl ook Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen nog niet uitgeteld zijn. Met wedstrijden tegen Dortmund en Wolfsburg in het verschiet heeft Leipzig veruit het moeilijkste schema, Dortmund bekampt op de slotspeeldag nog Leverkusen. De strijd om de resterende CL-tickets is er nog niet gestreden.

1. Bayern München 71

2. RB Leipzig 61*

3. Wolfsburg 57

4. Eintracht Frankfurt 56*

5. Borussia Dortmund 55

6. Bayer Leverkusen 47*

*match minder gespeeld

Lees ook:

Volledig scherm Bayern moet nog even wachten op de negende landstitel op rij. © AP

Premier League: Maestro De Bruyne dirigeert City naar vijfde landstitel

Ook in Engeland lijdt het nog weinig twijfel dat Manchester City binnenkort haar vijfde landstitel mag noteren. Meer dan ooit onder impuls van Kevin De Bruyne hebben de Citizens een bonus van 11 punten op stadsgenoot United. Het rode deel van Manchester heeft wel nog een wedstrijd achter de hand.

Met nog 5 wedstrijden te gaan zijn Leicester en Liverpool al definitief uitgeteld voor het kampioenschap. De ‘Reds’ zullen zichzelf dus niet opvolgen na hun boerenjaar en moeten zelfs nog opletten dat ze komend seizoen in de Champions League mogen aantreden. Chelsea, West Ham, Tottenham én Everton liggen op de loer. Alles op een zakdoek voor plaats vier. En Leicester - met Tielemans, Praet en Castagne - daar net boven.

1. Manchester City 77

2. Manchester United 66*

3. Leicester City 59*

4. Chelsea 55*

5. West Ham 55*

6. Liverpool 54

7. Tottenham 53

8. Everton 52*

Volledig scherm Kevin De Bruyne is met Manchester City op titelkoers. © EPA

La Liga: Grote 3 én Sevilla strijden om de knikkers

Atlético Madrid, Real Madrid, FC Barcelona en Sevilla. In Spanje staat alles nog op een zakdoek, wat de landstitel betreft. Als FCB haar inhaalwedstrijd wint, springt het over aartsrivaal Real naar de tweede stek met nog zes matchen te gaan. Op speeldag 35 trekt Atléti naar Catalonië, Real ontvangt Sevilla. Ongetwijfeld een cruciale speeldag.

Carrasco? Hazard en Courtois? Of toch de onvermijdelijke Messi? Alvast niet Januzaj. De flankspeler had er met Real Sociedad een schitterende seizoensstart opzitten, maar is daarna volledig weggezakt in de stand. Ze volgen al op 17 punten van Sevilla en staan vijfde.

1. Atlético Madrid 73

2. Real Madrid 70

3. FC Barcelona 68*

4. Sevilla 67

Lees ook:

Volledig scherm In Spanje staat Carrasco met Atlético op nummer één. © EPA

Serie A: Niet Juventus, eindelijk nog eens Inter?

Wie wordt kampioen in Italië? U dacht ook meteen aan Juventus? Het is u vergeven. Het lijkt er sterk op dat de ‘Oude Dame’ voor het eerst in 10 jaar niet bovenaan de rangschikking gaat eindigen. Met een achterstand van 11 punten op het Inter van Romelu Lukaku, ziet het er niet al te best uit.

Inter op één dus. Een straatlengte voorsprong op stadsgenoot AC Milan en Atalanta. Dries Mertens valt met Napoli voorlopig net buiten de top vier en moet nog volop knokken voor het kampioenenbal. Eigenlijk mag het niet meer mislopen voor Antonio Conté en zijn troepen. Er vallen nog 18 punten te verdienen.

1. Inter 76

2. AC Milan 66

3 Atalanta 65

4. Juventus 65

5. Napoli 63

6. Lazio 58*

Volledig scherm Romelu Lukaku is van levensbelang bij Inter. © AFP

Ligue 1: Alles op een zakdoek

Tot slot is het ook in Frankrijk spannender dan ooit. Waar PSG over het algemeen zo’n vijf speeldagen voor het competitie-einde al zeker is van de titel, stonden de Parijzenaars voor aanvang van de speeldag pas tweede. Lille op kop in de Ligue 1, met één puntje voorsprong. Na de zege tegen Metz klimmen Mbappé en co er voorlopig weer over, maar dus met een match meer gespeeld. Ook Monaco en Lyon hijgen nog in de nek. Vier ploegen op drie punten van elkaar, met nog vijf speeldagen voor de boeg. ‘t Is al lang geleden dat er in Frankrijk zo moest worden geknokt voor de titel.

1. PSG 72

2. Lille 70*

3. Monaco 68*

4. Lyon 67*

Volledig scherm Jonathan David (ex-Gent) besliste de topper tegen PSG. © Photo News