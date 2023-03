Klassegebaar van Lukaku: na depressie schittert collega-spits door cadeau van Romelu als nooit tevoren, nu doet Rode Duivel er nog schepje bovenop

De naam Raphael Odogwu doet ongetwijfeld geen belletje rinkelen. De 32-jarige Italiaan scoort na een depressie aan de lopende band in de Serie B. Met dank aan ‘Big Rom’. Odogwu is er weer helemaal bovenop sinds hij oude, gedragen voetbalschoenen van Romelu Lukaku cadeau kreeg. En in de strijd om een plekje in de Serie A doet Lukaku er nog een flinke schep bovenop.

Zonder het goed en wel te beseffen blies Romelu Lukaku de carrière van Raphael Odogwu nieuw leven in. De 32-jarige spits van F.C. Südtirol zat twee jaar geleden diep in de put. Door een gescheurde kruisband en amper twee maanden later een dijbeenblessure viel zijn seizoen 2020/21 helemaal in het water. Odogwu raakte in een depressie - profvoetbal was ver weg. Zijn vrouw Clarissa deed er alles aan om hem er weer bovenop te krijgen.

Hier komt Lukaku in het verhaal. Want in de hoop haar man te helpen, zocht Clarissa contact met de Rode Duivel - ondanks zijn jongere leeftijd het grote idool van Odogwu. Via Christian Stellini, de toenmalige assistent-coach van Antonio Conte bij Inter, slaagde ze ook in haar opzet. Wat volgde was meer dan ze ooit durfde dromen. Lukaku stuurde een truitje en een paar gedragen voetbalschoenen, waarmee hij veelvuldig op het veld stond, op.

Naar eigen zeggen deed dát gebaar hem uit het dal klauteren. “Toen mijn vrouw me die schoenen gaf, kreeg ik koude rillingen. Ik was er niet goed van. Dat moment hielp me er bovenop en bracht me naar waar ik nu sta. Misschien bevind ik me op een dag na een wedstrijd wel oog in oog met Romelu. En wisselen we truitjes uit.”

Zes nieuwe paren

Feit is dat Odogwu na zijn moeilijke periode opnieuw aan de oppervlakte verscheen bij Südtirol. Met de schoenen van Lukaku dus - volgens de Engelse media een paartje Nike Phantom GT van maat 48, gelukkig hebben beide heren dezelfde schoenmaat. Odogwu had vorig seizoen een grote bijdrage aan de promotie van de Serie C naar de Serie B. Dit seizoen zit hij eveneens al aan acht doelpunten en vier assists. Mede dankzij hem staat Südtirol op een vierde plek. Odogwu en co. mogen dromen van de Serie A. De eerste twee promoveren rechtstreeks, de nummers drie tot en met acht spelen play-offs.

Voor die Serie A-strijd krijgt Odogwu volgens ‘L’Équipe’ nieuw materiaal. Lukaku zou volgens de Franse krant liefst zes nieuwe schoenparen hebben opgestuurd naar Odogwu. Die van 2021 begonnen er wat oud uit te zien...

Volledig scherm De zes nieuwe paren voor Odogwu. © Twitter/L’Équipe