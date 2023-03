KIJK. Zo verliep de Clásico bij HLN: Courtois slikt knullige owngoal en verliest zo met Real Madrid van Barcelona

Mi­lan-vedette Zlatan Ibrahimo­vic neemt het op voor De Ketelaere: “Ik herken wat van mezelf in hem”

Een topspeler op zijn retour neemt Charles De Ketelaere (21) vaderlijk onder zijn vleugel. Zondag vielen ze samen in. En in de interviews na de wedstrijd nam Zlatan Ibrahimovic (41) onze landgenoot in de bescherming: “Ik herken mezelf een beetje in hem.”