KIJK. Zijn eerste in zes maanden in de Serie A: Lukaku scoort in twee keer vanop de stip, Inter boekt moeizame zege

Serie ADeze keer haalt hij de headlines om de juiste redenen. Romelu Lukaku (29) scoorde zijn eerste doelpunt in zes maanden in de Serie A. Met een gelukje, mag gezegd. Hij miste eerst vanop de stip, maar omdat de doelman te vroeg vertrok, mocht hij het nog eens proberen. Je zou voor minder het zweet van je voorhoofd vegen. Oef. Inter won uiteindelijk met veel moeite van Udinese.

Op zijn eerste negentig minuten sinds 13 augustus is het nog altijd wachten. Dat eerste doelpunt in de Serie A in zes maanden mag wel worden afgevinkt.

Zijn treffer vanop de stip tegen Udinese was een van de weinige zaken om te onthouden. Lukaku was aanspeelbaar en betrokken - dat deed hij beter dan spitsbroer Edin Dzeko. Maar de beste ‘Big Rom’ is hij nog niet. Hij raakte 27 ballen. Verloor er elf. En trapte twee keer op doel. Een keer zelfs volgens de officiële stats.

Dat had met die strafschop te maken. Eerst mikte hij zwak op doelman Silvestri. Het hoofd ging naar beneden. Gelukkig voor Lukaku had de arbitrage gezien dat de doelman van Udine van zijn lijn was gekomen.

Lukaku mocht het opnieuw proberen. Hij trapte keihard in dezelfde hoek - dit keer was hij wel perfect getrapt. Lukaku stak de vuist in de lucht. Bedankte God. En veegde het zweet letterlijk van zijn voorhoofd. Hij wist dat hij ontsnapt was.

Ondertussen scandeerde San Siro zijn naam. Populair is hij nog altijd. Na zijn vulgaire scheldpartij naar ploegmaat Nicolò Barella maandag in Genoa kozen de fans zelfs zijn kant. Lieveling.

In minuut 65 haalde Inzaghi onze landgenoot naar de kant - de tussenstand was op dat moment 1-1. Sinds die eerste match tegen Lecce, die waarin hij zijn enige doelpunt in de Serie A scoorde, speelde ‘Big Rom’ geen negentig minuten meer. Ook woensdag in de Champions League tegen Porto zal dat niet gebeuren. Lukaku ligt in balans met Dzeko. Lautaro Martinez is voorin eigenlijk incontournable.

Henrikh Mkhitaryan zette een kwartier voor tijd Inter opnieuw op voorsprong en ook Lautaro Martínez pikte nog zijn doelpuntje mee (3-1).

Het bestuur van Inter zou volgend seizoen graag met Lukaku verder gaan. Ten minste als hij de komende maanden terug naar zijn beste vorm groei en zich bewijst. Met Chelsea heeft Inter een princiepsovereenkomst, maar de fijnere details moeten nog worden besproken.

De Italianen hopen dat Lukaku’s advocaat Sebastien Ledure straks weer een korting kan onderhandelen. Voor een huursom van 8 miljoen (plus bonussen) en een brutosalaris van 12 miljoen zou Inter-voorzitter Steven Zhang dit keer passen. Zoveel wil hij niet meer betalen.

In afwachting van een oplossing polste Inter ook al alternatieven. Frans international Marcus Thuram (Gladbach) en de Braziliaans Roberto Firmino (einde contract bij Liverpool) zijn pistes.

