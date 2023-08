KIJK. Wéér van goudwaarde op weg naar nieuwe finale: Messi pakt in slotseconden uit met heerlijke assist

Zijn reputatie loopt enorme schade op, maar... Niemand moet medelijden hebben met Lukaku

Turijn moet Romelu Lukaku niet. Milaan moest hem eerder al niet meer. Quasi heel Engeland lacht met hem. België is evenzeer verdeeld. De reputatieschade is daarbij niet te overzien — deels is dat zijn schuld, deels niet. Maar het revanchegevoel van Romelu Lukaku is bijzonder groot.