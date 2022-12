KIJK. Van Himst kende Pelé op én naast het veld: “Hij was een wereldvedette, maar je kon ermee praten”

Interviews met Paul Van Himst, die laat hij liefst plaatsvinden in de koffiebranderij Brésor in Asse-Zellik. Van Himst komt nog bijna dagelijks langs zijn familiebedrijf. En de naam van de firma - een samentrekking van ‘Or du Brésil’ past zelfs wat symbolisch bij Pelé, want was hij niet ook Braziliaans goud? In een van de kantoorruimtes hangt ook een zwartwitfoto van Pelé samen met Eddy Merckx.

Waar is die foto genomen?

“Die komt van mijn benefietwedstrijd bij mijn afscheid als voetballer van Anderlecht (in 1975, red). We speelden met Anderlecht tegen een ploeg van grote spelers die ik gekend heb. Die selectie mocht gezien zijn: behalve Pelé ook Eusebio, Johan Cruijff, Willem van Hanegem... Pelé op mijn afscheidsmatch gaf de grootste voldoening.”

Je had ook een persoonlijke band met Pelé.

“Ik heb een paar keer met Anderlecht tegen hem gevoetbald. Met zijn club Santos kwam hij galawedstrijden spelen in Europa. Ik denk dat ik de eerste keer tegen Pelé gespeeld heb in 1960 of 1961, toen ik zelf nog heel jong was. Thuis ligt daar nog ergens een foto van. Maar ik heb Pelé pas beter leren kennen in die benefietmatch bij mijn afscheid. Hij was drie dagen in België. Ik ben twee of drie keer gaan eten met Pelé. Na mijn carrière heb ik hem dan nog beter leren kennen bij de opnames van ‘Escape to Victory’ (oorlogsfilm uit 1981 waarin een team gevangenen in een concentratiekamp voetbalt tegen Duitsland en nadien ontsnapt. Van Himst voetbalde als figurant mee naast hoofdrolspelers Sylvester Stallone en Pelé, red.). We zaten een maand lang bijna alle dagen samen, ‘s ochtends ontbijten, ‘s middags eten. En dan filmen. Pelé was een wereldvedette, maar je kon ermee praten, hij was een vriendelijke gast.”

Pelé reikte in 2002 de Gouden Schoen uit aan Wesley Sonck. Hij zei toen op het gala dat Paul Van Himst al vijftien jaar een vriend was. Een mooi compliment.

“Ja, en hij sprak mijn naam altijd zo mooi op zijn Braziliaans uit (lacht). Ik heb hem redelijk gekend, maar ik kan ook niet zeggen dat ik een kameraad van hem was. Ik denk dat hij er veel zo van die heeft... Maar die film was toch een speciale herinnering.”

Was Pelé een goede acteur in die film?

“Toch wel, die was dat al wat gewend. Ik herinner me nog goed dat ze in die film wilden dat Pelé zou scoren met een retro, zijn handelsmerk. Met de voorzetten lukte dat niet zo goed. Dan hebben ze een camera naast de goal gezet en iemand achter de goal de bal laten opgooien, dan was de afstand minder lang. Zo is het gelukt (lacht).”

Quote Ik was nog jong in 1958, maar zoals elke jonge voetballer die goed wil worden, zag ik hem toch meteen wat als een voorbeeld. Paul Van Himst

Pelé openbaarde zich aan de wereld op het WK in 1958. Hoe beleefde jij dat als 14-jarige jongen?

“Thuis hadden we nog geen televisie, maar met mijn broer gingen we de wedstrijden naar een café in Sint-Pieters-Leeuw kijken. Pelé speelde vanaf de derde match. In de finale scoort hij een prachtig doelpunt dat hem wereldbekend maakte. Ik was nog jong, maar zoals elke jonge voetballer die goed wil worden, zag ik hem toch meteen wat als een voorbeeld.”

Wat heeft Pelé voor het voetbal betekend?

“Hij is volgens mij de beste die ik gekend heb, een wereldvedette. In België kan je hem vergelijken met Eddy Merckx, die was ook de beste in alles - of zoals Cassius Clay (Mohammed Ali, red.) in het boksen. De mensen kunnen wel denken nu: ‘Pol, je zegt dat over Pelé omdat je tegen hem gespeeld hebt’, maar het is niet daarom. Ik heb de verschillende generaties meegemaakt. Johan Cruijff staat niet ver onder Pelé. En je hebt Messi, Ronaldo en Maradona... Maar ik vind Pelé de compleetste: hij had een ‘shot’, dribblings, souplesse, het Braziliaanse mooie van voetbal, de jump van een echte kopper, het collectieve en het loopvermogen. Hij liep toch meer dan Messi, die zie je soms wandelen tot hij de bal heeft, dan kun je hem die niet meer afnemen. Maar een voorbeeld van hard werken op het plein is Messi niet. En Maradona had ik minder graag door wat die kerel privé uitgespookt heeft, dat past minder bij mijn levensopvatting.”

Later kreeg je zelf als bijnaam ‘De Blanke Pelé’. Wat had je gemeen met hem?

“Dat is ooit geschreven door L’Équipe na een interland tussen Frankrijk en België, misschien een van mijn beste wedstrijden ooit. Journalisten kunnen soms overdrijven. Maar die kop stond op het eerste blad: ‘Le Pelé blanc.’ Ik speelde wat op dezelfde positie als Pelé, een vrije rol als aanvallende middenvelder. Ik denk dat mijn slalom wat zoals Pelé was. Ik ging naar de man en kon die voorbij, ook als er daarna nog twee of drie stonden...”

Volledig scherm Pele en Van Himst. © RV/VTM