KIJK. Van 2-0 naar 2-3: Real Madrid zet na rust scheve situatie helemaal recht in bekerduel tegen Villarreal

Buitenlands voetbal KIJK. “Waar gaat die vlag met dat jongetje heen?”: ook z’n Kat ziet hoe ‘krijger’ Dries Mertens zich bij Galatasa­ray ontpopt tot publieks­lie­ve­ling

Dries Mertens (35) heeft zijn draai zo stilaan helemaal gevonden bij Galatasaray. Gisteren was hij alweer goed voor een assist bij de winning goal tegen laagvlieger Ankaragücü, waardoor ‘Cim Bom Bom’ alleen aan de leiding blijft in de Turkse hoogste klasse. Na afloop kroop onze landgenoot in de rol van orkestmeester.

5 januari