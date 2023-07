KIJK. Tussen vreugde en verdriet: Julien Duranville maakt indruk met eerste Dortmund-goal, maar valt alweer geblesseerd uit

Afgelopen nacht zette Duranville zichzelf ook een eerste keer op het scorebord bij de Duitse topclub. In de oefenwedstrijd tegen het Amerikaanse San Diego Loyal trof hij al na anderhalve minuut raak. Een fraaie goal, overigens, maar na een kwartier zat de match van Duranville er alweer op. Geveld door een spierblessure moest onze landgenoot het veld verlaten, schijnbaar zonder aanleiding stapte hij naar de kant. Donyell Malen verving hem. Hoe ernstig de blessure van Duranville is, moeten de onderzoeken nog aantonen. Thomas Meunier trof ook nog raak voor Dortmund, dat de oefenpot met 0-6 won.

Hoe dan ook is het een nieuwe domper voor Duranville. Sinds hij in januari Anderlecht inruilde voor de Borussen, lag de flankaanvaller vooral in de lappenmand. Duranville kwam pas voor het eerst in actie op de slotspeeldag, eind mei, en toen liet hij in de (falikant afgelopen) titelwedstrijd tegen Mainz al fraaie dingen zien.