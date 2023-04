KIJK. Saudi’s kunnen niet lachen met vermeend schunnig gebaar van Ronaldo, advocate spreekt zelfs over deportatie

KIJK. Pakte Ronaldo uit met obsceen gebaar na nederlaag met Al-Nassr?

Een schunnige geste? Veel mensen zagen het alleszins zo, spreken er schande over en vragen zelfs om Ronaldo uit het land te zetten. Ook advocate Nouf Bint Ahmed gaf op Twitter aan dat ze het er niet bij wil laten. “Ik ben geen sportfan”, begint ze. “Maar zelfs al werd Ronaldo uitgedaagd: dit was allerminst een gepaste reactie. Wat hij deed, was misdadig. Een onfatsoenlijke openbare daad die kan leiden tot arrestatie en deportatie van een buitenlander. We zullen de kwestie ook melden bij het Openbaar Ministerie.”