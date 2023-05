KIJK. Ronaldo zorgt er met knappe winner na 0-2-achterstand voor dat Al-Nassr nog niet uitgeteld is

De Argentijnse aanvallende middenvelder Cristian Guanca leek de titeldromen van Al-Nassr definitief op te bergen met goals in minuut 25 (op penalty) en 40. Nog voor de pauze vond Talisca de aansluitingstreffer, waarna Al-Nassr er in de tweede helft nog op en over ging. Gharib met de 2-2 in minuut 51, waarna Cristiano zijn moment van glorie op het uur aangebroken zag. Na een goeie aanname en ren, hield hij een verdediger van zich af om aan de rand van de zestien binnen te krullen. Het stadion al-Awwal in Riyad ontplofte even. Zijn veertiende toch alweer voor Al-Nassr.