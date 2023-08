KIJK. Ook zij beleefden een droom: na nieuwe masterclass van Messi, met perfécte vrije trap, schuiven Dallas-spelers aan voor selfie

Lionel Messi (36), hij blijft het doen voor Inter Miami. Met twee pareltjes, vooral die vrije trap was tot in de perfectie, gidste hij Inter Miami naar de kwartfinales in de Leagues Cup. “Als Messi aanloopt voor een vrije trap? Dan kan je enkel hopen dat hij struikelt.” Na de match vroegen de Dallas-spelers één voor één om een selfie met Messi. Ook zij beleefden een droom.

En de Messi-show gaat door. In de achtste finales van de Leagues Cup - een toernooi tussen MLS-clubs en teams uit de Mexicaanse eerste klasse - voegde hij twee goals aan zijn teller toe. Zeven doelpunten in vier matchen sinds zijn intrede in Florida, een dikke twee weken geleden. Die Amerikaanse entree is méér dan geslaagd.

KIJK. De knappe openingsgoal van Messi

Afgelopen nacht was Dallas het kind van de rekening. Messi opende met een rake geplaatste trap van buiten de zestien de score. De assist was van Jordi Alba, zijn ex-maatje bij FC Barcelona en nu dus herenigd. Het was de start van een doelpuntenkermis. Met Dallas dat nadien uitliep tot 4-2. Messi had zo’n vijf minuten voor tijd echter het laatste woord, althans in de reguliere speeltijd. Op vrije trap, ook bij zijn debuut ging er zo eentje prachtig in, schilderde hij enig mooi binnen. Of hoe Dallas-coach Nico Estévez het na de match verwoordde: “Als Messi aanloopt voor een vrije trap kan je maar één ding doen: bidden. (lacht) En hopen dat hij struikelt.”

KIJK. De vrije trap van Messi

Het was de 4-4, waardoor een penaltyreeks zou beslissen over winst en verlies.

Daarin trapte de Argentijn de zijne feilloos binnen, of wat had u gedacht? Miami zette overigens een perfecte vijf op vijf neer, de club uit Texas miste wel. Zo stootte Inter Miami door, in de volgende ronde wacht Charlotte FC - de nieuwe club van Brecht Dejaegere - of Houston Dynamo FC.

Na de wedstrijd overigens nog opvallende taferelen daar in het Toyota Stadium. De spelers van Dallas wilden één voor één op de foto met Messi, alsof het fans waren die eindelijk een selfie konden strikken met hun voetbalidool. En zo was het ook een beetje. “Ik heb vandaag een van mijn grootste dromen verwezenlijkt”, zei Dallas-winger Alan Velasco, ook een Argentijn. “Met Messi op het veld staan was een surrealistische ervaring.”

KIJK. Spelers van Dallas willen op de foto met Messi

