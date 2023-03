KIJK. Ongezien: man gaat met jong meisje op de arm spelers te lijf in Brazilië

De buitenspel­fa­se in de Clásico die Real Madrid definitief de titel kost: “Tijdens WK was het telkens duidelijk. Nu twijfel ik”

“We zullen tot het einde blijven vechten, maar je moet eerlijk zijn: La Liga is verloren”, sprak Thibaut Courtois na de ultiem verloren Clásico in Camp Nou. 2-1 werd het na een goal in minuut 92 van Kessié, maar tien minuten eerder was het voor hetzelfde geld 1-2. Een goal van Asensio werd wegens millimeters buitenspel afgekeurd. Tot onvrede van Real-coach Ancelotti.