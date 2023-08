KIJK. Niet langer keepershandschoenen van sportgigant Nike: Thibaut Courtois kiest voor merk uit Israël

KIJK. Akelige beelden: Colombiaan­se spits Linda Caicedo (18) zijgt half jaar nadat ze kanker overwonnen had, neer op training WK voetbal

Linda Caicedo (18) was klaar om een van de mooiste verhalen op het WK vrouwenvoetbal te schrijven. Nadat ze op haar vijftiende eierstokkanker kreeg, scoorde ze na een succesvolle strijd van twee jaar dinsdag in de 2-0-zege van Colombia tegen Zuid-Korea. Maar gisteren ging het plots mis op de training in Sydney: tijdens een loopoefening kreeg Caicedo pijn aan de borststreek, waarna ze zich neerzette en het bewustzijn verloor.