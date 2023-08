KIJK. Niet de Major maar de Messi Soccer League: Leo doet het wéér met knappe goal, Inter Miami in finale

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De MLS staat voor Major League Soccer, maar vergeet dat. De MLS is tegenwoordig de Messi Soccer League. In Philadelphia, waar Messi en Miami hun sterkste tegenstander tot dusver in de ogen keken, kochten de thuisfans voor de match in plaats van merch van hun eigen ploeg roze Miami-shirts met daarop de naam Messi - authenticiteit niet gegarandeerd. Aten ze Messi-frietjes. Werden kaarten op de zwarte markt voor meer dan 1.000 dollar verhandeld. Officieel was de match in minder dan tien minuten uitverkocht. Waar een ticket voor een thuiswedstrijd van de Union normaal 43 dollar kost (40 euro), bedroeg de gemiddelde prijs nu 556 dollar. Onder de 20.000 toeschouwers onder anderen Joel Embidd, center van de Sixers en NBA MVP die als kind in Kameroen nog voetbal speelde.

Volledig scherm © AP

Allemaal klaar om minstens één magisch Messi-moment te aanschouwen. Daarvoor moesten ze niet al te lang wachten. In minuut 20 trapte Messi vanop afstand een heerlijke schuiver voorbij de hopeloos duikende doelman Andre Blake. Applaus op álle tribunes. One-man Dream Team. Met geregeld technische hoogstandjes van 'de Vlo’, beleefde iedereen een avond om nooit meer te vergeten. “De mensen houden van Messi”, aldus Inter Miami-verdediger Sergii Kryvtsov achteraf.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Met ook goals van Jozef Martinez en Jordi Alba, naast Busquets een andere ex-ploegmaat van Messi bij FC Barcelona, stond Miami bij de pauze al met 0-3 voor. Via David Ruiz werd het nog 1-4 in Pennsylvania. In de slotfase toonde Messi zich als een echte kapitein toen hij thuisspeler Jose Martinez even de les spelde. De middenvelder was net daarvoor betrokken in een opstootje met Noah Allen, verdediger van 19 van Miami.

Opvallend: na zes matchen al is Messi (gedeeld) all-time topschutter van het in 2018 door David Beckham opgerichte Inter Miami. “We hebben er alles gedaan om de finale te spelen en het is ons gelukt!!! Nu ook de finale winnen", deelde de Argentijnse superster na de wedstrijd met zijn 483 miljoen volgers op Instagram.

“Ze gaan alleen maar beter worden. Voor Miami is de sky nu de limit", sprak Union-coach Jim Curtain. “De eigenaar (Beckham, nvdr) gaat ongetwijfeld nog meer investeren. Miami gaat de beste ploeg van de competitie worden. Dat zijn ze waarschijnlijk zelfs al. Ik denk niet dat er iets of iemand hen nog kan afstoppen.”

Zaterdag speelt Inter Miami de bekerfinale tegen Nashville SC, dat in zijn halve finale het Mexicaanse Monterrey met 2-0 klopte. Het is is dankzij de finaleplaats in de Leagues Cup nu ook al zeker van deelname aan de Concacaf Champions Cup, de tegenhanger van de Champions League in Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied.

Volledig scherm © AP