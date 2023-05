KIJK. Nederlandse ploegen Utrecht en RKC maken statement: spelers houden uit protest tegen voetbalbond én ‘bekergooiers’ benen stil

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Wij willen een statement maken als voetballers”, zei RKC-captain Michiel Kramer bij ESPN. “Wat hier gebeurt dat staat niet in verhouding met de 19.000 supporters die zich wel netjes gedragen. Het voetbal wordt kapotgemaakt zo. Als je elke keer voor een kwartier naar binnen moet, dan haalt dat het hele ritme uit het voetbal. Dat willen we niet.”

Aanvoerder Nick Viergever van FC Utrecht deelde die mening. “De regels zijn duidelijk, maar dit is al de zesde wedstrijd die is gestaakt. Voetbal is een leuk uitje waar je met je kinderen naartoe gaat. We willen plezier maken en hebben de fans nodig om ons te supporteren. Dit gedrag hoort hier niet bij. Een paar mensen verpestenhet gewoon voor de rest.”

Hij was opgelucht dat het duel toch werd uitgespeeld. De regels schrijven officieel voor dat de wedstrijd definitief wordt gestaakt als er voor een tweede keer iets op het veld belandt. “Dit is gewoon niet leuk. Wij willen een goede wedstrijd spelen, dan is het jammer dat je continu voor dit soort akkefietjes naar binnen moet.”

Kramer: “Nu wordt het telkens benadrukt dat we naar binnen gaan. We moeten niet helemaal doorslaan en voor ieder klein ding naar binnen gaan”, zei de RKC-captain. “Ik ben 34 jaar inmiddels als ik elke keer een kwartier binnen zit, dan word ik daar niet soepeler van.”

Burgemeester betrokken bij overleg

Ook scheidsrechter Ingmar Oostrom kwam voor de camera’s van ESPN. “Het protocol is inderdaad definitief staken, maar uiteindelijk spelen er ook andere invloeden en belangen, zoals de openbare orde. De burgemeester neemt de beslissing. Er is na de tweede keer overleg gevoerd met verschillende partijen en dan wordt ook de burgemeester betrokken. Dat was geen verrassing, want ook dat staat in het protocol beschreven”, zei hij. “Voor mij is een kleine rol weggelegd. Ik krijg de instructies.”

De arbiter wist niets van het statement. “Ik heb daarna aan beide aanvoerder gevraagd: gaan we het zo doen? Toen waren de twee minuten al om. Ik ben blij dat de wedstrijd uiteindelijk is uitgespeeld. Maar ik praat liever over andere dingen, zoals mooie doelpunten of prachtige acties.”

