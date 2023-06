KIJK. Na Mourinho nu ook de supporters: scheidsrechter Europa League-finale en gezin belaagd op luchthaven door Roma-fans

Anthony Taylor was de gebeten hond bij AS Roma na de verloren Europa League-finale tegen Sevilla . De Engelse scheidsrechter werd, samen met zijn gezin, op de luchthaven belaagd door de Italiaanse fans. Trieste taferelen.

Sevilla won woensdagavond de Europa League na strafschoppen tegen AS Roma. De Romeinen waren achteraf niet te spreken over de prestatie van Anthony Taylor en zijn team. Bij Roma hadden ze onder meer graag een strafschop gekregen na vermeend hands van Fernando in de zestien en de Italianen vonden ook dat Erik Lamela, die een penalty omzette, een tweede gele kaart verdiende.

Dat Taylor kop van Jut was, bleek op de luchthaven van Boedapest, waar de finale plaatsvond. De Engelse ref werd serieus lastiggevallen door supporters van AS Roma. Ook zijn vrouw en dochter, duidelijk doodsbang, voelden zich niet op hun gemak (zie onderstaande beelden). Dankzij enkele agenten konden ze uiteindelijk veilig in het vliegtuig stappen.

Boze Mourinho

Na de wedstrijd moest Taylor het ontgelden bij Roma-coach José Mourinho, die voor het eerst een Europese finale verloor. “Ik moet mijn spelers verdedigen”, zei Mourinho, die in het slot geel kreeg, na de penaltyreeks over de wedstrijdleiding. “Om nog steeds dit soort scheidsrechters te zien in een Europese finale is zeer, zeer pijnlijk. De ref leek wel een Spanjaard.”

En in de parking van het stadion liep Mourinho Taylor en zijn assistenten ook nog tegen het lijf. De Portugees ging daarop de confrontatie aan. Beelden van Sportitalia tonen hoe hij eerst “wat een schande” riep in het Engels. “Je bent een f*cking schande”, klonk het nog een paar keer, waarna er ook verwensingen in het Italiaans volgden.

