KIJK. Messi kan als koning leven in Miami: behalve appartement van 4,6 miljoen euro kocht hij er ook héle verdieping van luxecomplex

‘De Stad van Zon en Zee’. Zo wordt Sunny Isles Beach ook wel genoemd. Halfweg Miami en Fort Lauderdale. Het is daar waar Lionel Messi al twee investeringen heeft gedaan in luxueus vastgoed. Nadat hij er in 2019 voor 4,6 miljoen euro een appartement kocht in de befaamde Porsche Design Tower, heeft hij even wat verderop in een ander gebouw, het 39 verdiepingen tellende Regalia, langs het drie kilometer lange zandstrand een tweede volledig bemeubelde loft gekocht. ‘t Is te zeggen: een hele verdieping. Het negende is van Leo. Daar telde hij 6,8 miljoen euro voor neer. Dat schrijft de voor Florida in vastgoed gespecialiseerde website ‘The Real Deal’.