KIJK. Merkte u het op? Met slinks trucje legde Messi de basis voor zijn fantastische vrijschopgoal

KIJK. Het slinkse trucje van Messi

Het blijft een fantastisch doelpunt. Maar er ging dus een slinks trucje aan vooraf. Terwijl de scheidsrechter druk in de weer was om de muur van Dallas op de juiste afstand te zetten, maakte Messi zich klaar voor zijn vrije trap.

Maar niet zonder de bal eerst 1, 2, 3, 4, zelfs 5 keer te verplaatsen. En zo meer naar het centrum te leggen. Daardoor creëerde hij een betere positie om rechtstreeks te kunnen binnenkrullen. Zo gebeurde ook. De bal ging over de muur en zowat perfect in de bovenhoek. De 4-4, waardoor Inter Miami in extremis strafschoppen afdwong. Daarin zette het een perfecte vijf op vijf neer, Dalles miste wel. Zo stootte de club uit Florida door. In de volgende ronde wacht Charlotte FC - de nieuwe club van Brecht Dejaegere - of Houston Dynamo FC.

KIJK. De prachtige vrije trap

Achteraf was er enkel lof voor Messi. Alweer. Messi zit aan zeven doelpunten in vier matchen sinds zijn intrede in Florida, een dikke twee weken geleden. Want ook de openingsgoal tegen Dallas nam hij voor zijn rekening. Messi opende de score met een rake geplaatste trap van buiten de zestien. De assist was van Jordi Alba, zijn ex-maatje bij FC Barcelona en nu dus herenigd. Zijn Amerikaanse entree is méér dan geslaagd.