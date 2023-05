KIJK. Lukaku viert 30ste verjaardag in stijl: ‘Big Rom’ scoort twee keer tegen Sassuolo, vooral eerste goal enig mooi

Op zijn dertigste verjaardag schonk Romelu Lukaku zichzelf een mooi (dubbel) cadeau tegen Sassuolo: twee goals, waaronder een bom met zijn linker in de winkelhaak (zie video onder). Ondertussen blijft Inter wel twijfelen over zijn toekomst.

KIJK. Lukaku jaagt de 1-0 heerlijk in de winkelhaak

Beppe Marotta, de CEO van Inter, spreekt al maanden in raadsels over de toekomst van Romelu Lukaku. Alsof hij blaadjes van een madeliefje trekt: hij blijft niet, hij blijft misschien. “Ik schat de kansen dat hij hier volgend seizoen speelt op 6 op 10”, zei hij zaterdag in het weekendmagazine van de Gazzetta dello Sport.

Tegelijk kaatste hij de bal terug naar Chelsea. De Argentijn Mauricio Pochettino (ex-Tottenham, ex-PSG) wordt binnenkort voorgesteld als de nieuwe trainer. Hij heeft aangegeven dat hij een echte nummer 9 wil: Lukaku of iemand anders. Het is wachten op een gesprek. ‘Big Rom’ wil heel graag in Milaan blijven, maar Inter heeft (voorlopig) niet de financiële middelen om hem definitief aan te kopen.

Marotta: “Ik weet niet wat de intenties van Chelsea zijn. Wie de nieuwe coach wordt...Als hij Lukaku er absoluut bij wil, dan betekent dat zijn einde hier. Hij heeft wel kwaliteiten. Maar het feit is dat hij niet onze speler is. We zullen straks wel zien.”

Volledig scherm © AFP

Zijn onzekere toekomst slaat ‘Big Rom’ niet uit zijn lood. Tegen Sassuolo scoorde hij twee keer. Eerst een bommetje in de draai met zijn linker en diep in het slot legde hij ook de eindstand vast. Zijn teller in alle competities staat op twaalf.

Ook al heeft hij eindelijk zijn draai gevonden, in een moeilijk seizoen, toch zit hij dinsdag in de Champions League tegen AC Milan weer op de bank.

Zijn lot. In de matchen die er echt toe doen krijgt Eden Dzeko (37) nog altijd de voorkeur. De Bosniër staat dicht bij een contractverlenging

Volledig scherm Romelu Lukaku. © AP

Volledig scherm Romelu Lukaku viert vandaag zijn dertigste verjaardag. © AP

Volledig scherm © Photo News

