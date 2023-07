KIJK. Lukaku ontkent nu ook zelf mogelijke transfer naar Juventus: “Dat gaat niet gebeuren”

De deur naar Inter lijkt na de uitlatingen van coach Simone Inzaghi definitief dicht. Maar ook een transfer naar Juventus zit voorlopig niet in de pijplijn. Dat lijkt Romelu Lukaku (30) nu ook zelf te bevestigen in een filmpje. “Dat gaat niet gebeuren”, antwoordt de spits op goede raad van enkele Belgische Inter-fans.

In een video die nu de ronde doet op sociale media is Lukaku te zien in gesprek met enkele Belgische Inter-fans. “Als je ooit voor Juve gaat spelen, zeg dan nooit ‘Forza Juve’. Zeg gewoon ‘Forza’”, krijgt Lukaku, die z’n conditie individueel onderhoudt, goede raad. “Dat gaat niet gebeuren”, antwoordt Lukaku, met de glimlach op de mond, terwijl hij in z’n sportauto stapt.

‘Big Rom’ staat nochtans op de lijst van Juventus. En er is wel degelijk gepolst. Als het alleen van coach Massimo Allegri zou afhangen, wordt Lukaku zijn nieuwe aanvalsleider. Met of zonder Vlahovic, die interesse geniet van, onder andere PSG.

De verlieslatende Italiaanse topclub heeft momenteel echter geen budget van 50 miljoen vrij om Chelsea te overtuigen. Een club zoekt creatief naar oplossingen, maar houdt ook andere aanvallers achter de hand. Lukaku kan ook nog altijd rekenen op interesse uit Saoedi-Arabië, maar die boot houdt de Rode Duivel af.

Chelsea-trainer Mauricio Pochettino, die Lukaku niet meenam op tournee, bevestigde midden juli al dat er geen toekomst was voor Romelu Lukaku op Stamford Bridge: “Ik denk dat dat duidelijk is. Alle partijen zijn het eens over de genomen beslissing. Het is duidelijk dat de speler (Lukaku dus, red.) het zelf zo gewild heeft. Wij handelen naar die keuze. Het is nu aan de speler en de club om de best mogelijke oplossing te vinden.”

Afgelopen week bevestigde Inter-coach Simone Inzaghi dat de deur voor een eventuele terugkeer naar Inter ook helemaal dicht blijft. “Het verhaal-Lukaku verdiende een beter einde”, aldus de Italiaan. “Ik wil hem wel bedanken voor alles wat hij ons vorig jaar gegeven heeft.”

Het bestuur van Inter trok de stekker zelf uit de onderhandelingen nadat uitlekte dat er contacten waren geweest van het kamp-Lukaku met Juventus over een mogelijke transfer.

Iets dat zowel bij de Inter- als Juve-fans niet in goede aarden viel. “Romelu, dat we je hier nooit meer mogen zien. Je hebt ons allemaal bedrogen terwijl wij je in moeilijke omstandigheden bleven steunen. Nu bedank je ons met een mes in onze rug”, was de niet mis te verstande boodschap van de Curva Nord, de harde kern van Inter. Maar ook de fans van Juventus staan niet te springen voor zijn komst. Een deel protesteerde na het lekken van het nieuws luidkeels tegen Lukaku aan het Juventus Training Center.

