KIJK. Lukaku, die bezoek uit Anderlecht krijgt, viert 30ste verjaardag in stijl met twee goals: “Als de coach me wil gebruiken in Champions League, ben ik er”

Lukaku:

“Ik ben erg blij dat we hebben gewonnen. Elke keer als Sassuolo op bezoek komt, maken ze het ons moeilijk. Vorig jaar verloren we zelfs”, getuigde de jarige Lukaku tegen de Italiaanse pers. “Vanuit een fysiek standpunt kunnen we altijd nog beter doen. Maar het gaat goed, ja. Elke speler levert zijn bijdrage voor het team. We moeten ons verbeteren, want we kunnen nog steeds twee trofeeën winnen.” Ook hintte de herboren spits subtiel op een basisplaats in de terugwedstrijd tegen Milan in de halve finale van de Champions League. “Het verlangen om te spelen? Zoals altijd, de coach weet dat ik er ben, maar Inter is belangrijker, dat heb ik altijd gezegd. Als de coach me wil, ben ik er.”