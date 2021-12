KIJK LIVE (12u). Welke krakers krijgen we in achtste finales Champions League? En wie treft AA Gent in de Conference League?

Ziyech bezorgt Chelsea de zege tegen Watford, invaller Lukaku komt niet tot scoren

Chelsea blijft leider in de Premier League. De Blues wonnen op het veld van Watford met 1-2. Mason mount opende de score voor de bezoekers, maar nog in de eerste helft maakte Emmanuel Dennis (ex-Club) gelijk. Chelsea ging vol op zoek naar de zege, Romelu Lukaku viel twintig minuten voor tijd in, en uiteindelijk was het Hakim Ziyech die het verschil maakte. Watford bengelt maar net boven de degradatiestreep.

