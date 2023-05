KIJK. Lionel Messi schiet PSG met recordgoal naar negende landstitel in elf jaar

De landstitel als balsem: hoe sportief succes de enorme financiële zorgen bij FC Barcelona even doet vergeten

De 27ste landstitel brengt Barcelona in een symbolische roes die de zorgen camoufleert. Want boven de Catalaanse club hangt nog steeds een zwaard van Damocles. Met welke (vooral financiële) obstakels moet Barça afrekenen om opnieuw bij de allergrootsten in Europa te horen? Tipje van de sluier: het zijn er nog wel wat.