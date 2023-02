KIJK. Kylian Mbappé staat na dramatische avond drie weken aan de kant en mist topper tegen Bayern

Kijk vanavond op HLN exclusief naar Villarreal-Re­al in 1/8ste finales Copa del Rey, met Courtois verrassend aan aftrap

Carlo Ancelotti speelt geen verstoppertje. Er staat druk op de ketel bij Real Madrid na verlies tegen Villarreal in La Liga, winst op strafschoppen tegen Valencia en een klets van FC Barcelona in de Supercopa. Het belang van de bekermatch - vanavond HIER exclusief te bekijken op HLN - tegen Villarreal wordt aangetoond door de aanwezigheid van twee kanonnen in de basis. Aanvoerder Karim Benzema en de meest beslissende Belg in het buitenland in 2022, Thibaut Courtois.

19 januari