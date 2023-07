KIJK. Kevin De Bruyne toont meteen heel wat moois op zijn eerste training bij City

KIJK. Kevin De Bruyne traint weer mee

Coach Pep Guardiola vertelde vorige zondag al dat ‘KDB’ dicht bij een terugkeer stond. “Hij voelt zich veel beter. Hij komt zeer binnenkort terug.” Dat hij nu voluit kan meetrainen is een laatste stap in zijn revalidatie. De Rode Duivel zorgde alvast voor heel wat moois op training, met een halve volley in de kruising en een fraaie dribbel.

Tijdens de Champions League-finale tegen Inter midden juni viel De Bruyne uit. Grijpend naar de bil en vol teleurstelling moest hij naar de kant. Lange tijd was de vraag of hij de start van het nieuwe seizoen in de Premier League zou halen. Manchester City opent op 11 augustus met een uitmatch tegen het Burnley van Vincent Kompany. Dat is nu dus geen vraagstuk meer. City is momenteel op tournee in Japan. Morgen oefenen ze tegen Atlético Madrid. Mogelijk maakt De Bruyne in die wedstrijd zijn eerste minuten van de voorbereiding.