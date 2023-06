KIJK. Kat Kerkhofs staat stil bij “jaar met nodige ups en downs”: “Zó emotioneel om m’n twee jongens te zien vieren”

In Istanbul zijn ze stilaan uitgefeest na de landstitel van Galatasaray. Dries Mertens (36) en Kat Kerkhofs (34) genieten al van wat vakantie - vandaag trokken ze naar een trouw (zie onder). Die vakantie was welgekomen na “een jaar met de nodige ups en downs” waarin ze hun vertrouwde leven in Napels achterlieten voor een nieuw avontuur in Turkije.

KIJK. Kat Kerkhofs deelt unieke beelden van titelfeest met haar gezin

Voor Mertens was het z’n allereerste landstitel en samen met zijn gezin genoot hij daar ook intens van. De Rode Duivel vertederde tijdens de viering, met in zijn armen zoontje Ciro Romeo (1) en vrouwlief Kat aan hun zijde. Voor de gelegenheid bevonden ook de ouders van Mertens zich op het veld. Marijke en Herman, die Dries zo dankbaar is nadat ze hem als kleine voetballer overal naartoe hebben gereden. Ook de vriendenkliek van het koppel, door Kerkhofs uitgenodigd voor een weekendje Istanbul, was erbij.

Het was het orgelpunt van een bewogen, maar vooral mooi seizoen. Op Instagram blikt Kerkhofs, die in 2015 trouwde met Mertens, terug op de voorbije maanden.

“Vorige zomer verhuisden we ons hele leven”, zo klinkt het. “Plots waren we met ons drietjes in deze gigantische stad. We kenden de nodige ups en downs, maar stortten ons wel met heel ons hart in deze nieuwe ervaring. (...) Het was dan ook zó emotioneel om mijn twee jongens de titel te zien vieren, zeker als ik terugdenk aan hoe we hier vorig jaar arriveerden. Dries, ik ben meer dan trots dat ik de voorbije twintig jaar aan jouw zijde heb gestaan. Je hebt keihard gewerkt en dat zal ik nooit vanzelfsprekend vinden. Je verdient alle lof.”

Mertens had met zes doelpunten, drie assists en heel wat speelminuten had een belangrijk aandeel in de titel van zijn club. Voor zijn coach Okan Buruk een vaste waarde. De Rode Duivel tekende in Istanbul een contract van één jaar, met optie op een jaar extra. En volgens de Turkse bond werd die optie vorige maand ook officieel gelicht. Het huidige contract van Mertens in Turkije loopt volgens de bond tot 31 mei 2024.

Dries Mertens, Kat Kerkhofs en zoontje Ciro trokken vandaag naar een trouw:

KIJK. Dries Mertens viert zijn allereerste landstitel met de fans