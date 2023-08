KIJK. Juventus-fans bestormen na oefenmatch het veld uit protest tegen komst Lukaku: “Wij willen je niet!”

Eerst een spandoek, daarna de spreekkoren en een protestactie voor de hoofdtribune. Tifosi van Juventus keerden zich tijdens en na de oefenmatch tussen Juventus en de Next Gen van Juve in eigen stadion nogmaals tegen de komst van Romelu Lukaku. Een groepje zette de gezangen aan: “Noi Lukaku non lo vogliamo.” Zoveel als: ‘Lukaku, wij willen je hier niet.’ Na de wedstrijd betraden ze zelfs het veld om dezelfde woorden te scanderen.

Een zoveelste boodschap van de fans aan hun bestuur en hun trainer. Lukaku wacht op Juventus. Coach Max Allegri wil hem er absoluut bij. Maar dat geldt duidelijk niet voor de supporters. De ultra’s van de Curva Sud toonden woensdagmorgen met een spandoek nogmaals duidelijk dat ‘Big Rom’ voor hen niet welkom is in Turijn. “Lukaku, blijf in Milaan”, valt er te lezen. “We hebben al een tweede doelman.” Verwijzend naar de Champions League-finale waar Lukaku ongewild een kopbal van een ploeggenoot van de lijn keerde.

Tijdens de oefenmatch tussen Juventus A en de beloften gingen ze nog een stapje verder. Ze scandeerden: “Noi Lukaku non lo vogliamo.” Lukaku, we willen je hier niet. Na de wedstrijd kwamen ze zelfs op het veld om opnieuw dezelfde woorden te scanderen. Het leverde ongeziene taferelen op.

Dusan Vlahovic, de spits die Juventus in ruil wil aanbieden voor Lukaku, kreeg luid applaus.

In Italië wordt de hetze tegen Lukaku opgeklopt. ‘La Gazzetta dello Sport’ speelt het spel gretig mee. Gisteren voerde de roze sportkrant enkele ex-spelers, ex-trainers en bekende Juve-fans op die zich tegen de komst van Lukaku uitspraken.

Dat ‘La Gazzetta’ Lukaku haast dagelijks - en heel vaak negatief - op de voorpagina plaatst, is geen verrassing - de krant heeft haar hoofdzetel in Milaan. Andere Italiaanse media als ‘Tuttosport’, ‘Corriere dello Sport’ en ‘Corriere della Sera’ berichten positiever.

Woensdag was het dus de beurt aan Inter-legende en -vicevoorzitter Javier Zanetti om zijn zegje te doen. Op de voorpagina staat in het groot te lezen: “Romelu heeft ons verraden. We zijn heel teleurgesteld in hem. We hadden een heel ander gedrag van hem verwacht, als professional maar ook als mens.”

Inter kon vorige maand geen akkoord bereiken met Chelsea. En blies vervolgens de onderhandelingen af, omdat Lukaku ook achter de rug met Juve had gesproken.

Intussen staat Chelsea via tussenpersonen nog steeds in contact met Juventus, dat Lukaku hoopt binnen te halen via een ruildeal waarin ook Dusan Vlahovic betrokken moet worden. Juve hoopt de Serviër aan Chelsea te verpatsen voor Lukaku plus nog 40 à 50 miljoen euro.

De Londense club twijfelt nog altijd over de Servische spits. De club wil in eerste instantie van ‘Big Rom’ af. Het voorstel van Al-Hilal (50 miljoen) is het enige dat tot nu toe aan de eisen voldoet.

Ondertussen hoopt Lukaku nog altijd op een doorbraak in zijn transferdossier. Het valt af te wachten of het bestuur van Juve gehoor geeft aan de protesten van hun harde kern.

Volledig scherm De ultra's van Juve zien Lukaku liever niet komen. © Social