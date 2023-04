KIJK. “Jullie willen niet spelen”: Cristiano Ronaldo ergert zich aan tijdrekken tegenstanders, eigen fans scanderen naam van Messi

Buitenlands voetbal Geschorste Mourinho gaat vol in de clinch met La­zio-voorzitter na verloren derby: “Waar kijk je verdomme naar?”

Tijdens een stadsderby koken de potjes al eens over - zeker in het verliezende kamp. Nadat zijn Roma met 1-0 had verloren van Lazio, is coach José Mourinho volgens de Italiaanse krant ‘Il Messagero’ in de spelerstunnel vol in de clinch gegaan met Lazio-voorzitter Claudio Lotito. Leden van beide kampen moesten tussenkomen om de boel te bedaren.