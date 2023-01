KIJK. “Je moet mij groeten”: Real-coach Ancelotti geeft Rodrygo middenin bekerduel veeg uit de pan

KIJK. Ancelotti wijst Rodrygo terecht

De vroegtijdige uitschakeling voor Real in de Spaanse beker dreigde. Dus zag coach Carlo Ancelotti zich genoodzaakt om vroegtijdig in te grijpen. In de hoop de 0-2-achterstand om te buigen, haalde hij in minuut 56 Kroos en Rodrygo naar de kant. Teleurgesteld liep die laatste straal voorbij z’n trainer richting plekje op de bank. Ancelotti staarde de Braziliaan met een kwade blik aan en stapte een minuutje later af op zijn nukkige speler.