KIJK. Indrukwekkende dronebeelden tonen hoe Turkse fans duizenden knuffels het veld op gooien voor slachtoffers van aardbevingen

“Zijn woorden zullen onze band met Leo niet beïnvloe­den”: Barça-voorzitter Laporta komt met reactie na stevige uithaal van broer Messi

Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft gereageerd op de forse uitspraken van Matías Messi. De 40-jarige broer van Lionel haalde in een video stevig uit naar FC Barcelona en Laporta in het bijzonder, maar die laatste heeft de rel nu in de kiem gesmoord.