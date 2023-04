KIJK. “Ga nu niet weer tien maanden huilen”: José Mourinho zet Nederlandse journalist op zijn plaats met... sleutelhanger

José Mourinho en AS Roma kwalificeerden zich na verlengingen tegen Feyenoord voor de halve finale van de Europa League. De Portugese coach had complimenten voor de leider in de Eredivisie, maar stak ook de draak met een Nederlandse journalist door hem... een sleutelhanger te geven.

AS Roma en Feyenoord hebben een (recente) Europese geschiedenis. Vorig seizoen klopten Mourinho en co de Nederlanders, toen met Cyriel Dessers, al in de finale van de Conference League. Een nederlaag die in Rotterdam in aanloop naar de dubbele confrontatie in de Europa League opnieuw werd opgerakeld.

Daar speelde Mourinho vorige week, na de heenmatch, al met een sneer op in op de persconferentie toen hij een vraag van NOS-journalist Joep Schreuder beantwoordde. “De voorbije tien maanden hebben jullie gehuild. Dat mag je niet doen. Een wedstrijd die je verloren hebt, kan je niet meer winnen. Als ik verlies, slaap ik goed. Ik zal geen tien maanden lang nachtmerries hebben. En deze match is pas halfweg”, doelde hij op de terugwedstrijd.

In die terugmatch trok AS Roma pas in extremis het laken naar zich toe. Na verlengingen haalden de Romeinen het met 4-1. Mourinho had oprechte complimenten voor Feyenoord: “Ze worden verdiend kampioen en ze hebben ons enorm veel weerstand geboden.” Maar Mourinho zou Mourinho niet zijn, als hij zich niet nog eens richtte tot NOS-journalist Schreuder. De Portugees gaf hem... een sleutelhanger van de Conference League-trofee met het logo van AS Roma erop. “Mooi, hé”, grijnsde hij. “En ga nu niet weer een jaar lang huilen. Daar schiet je niets mee op.”

AS Roma treft in de halve finale van de Europa League Bayer Leverkusen, dat Union uitschakelde. Mourinho wilde nog niet vooruitkijken naar die clash. “We moeten de Europa League nu vergeten, zoveel mogelijk rusten en ons richten op de Serie A.” Daarin zijn de Romeinen vierde en nog volop in de race voor een plek in de Champions League.

